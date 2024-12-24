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Названы самые дефицитные профессии в Калининграде в 2024 году

В топе оказались врачи, дворники и рабочие.

Источник: Freepik

Самыми дефицитными профессиями 2024 года в Калининграде стали врач и дворник. Об этом сообщает сервис hh.ru, ссылаясь на анализ более 11 млн вакансий в России, размещенных в течение уходящего года.

В Калининградской области сразу 32 профессии по итогам 2024-го оказались остродефицитными: предложений меньше, чем спроса.

Речь тут, прежде всего, о кадрах, которые не требуют высокой квалификации: дворники, уборщики, продавцы, операторы колл-центров. Также — профессии, имеющие высокую общественную значимость: врачи, фармацевты.

В списке также маляры, монтажники, повара, слесари, штукатуры, сварщики, фрезеровщики, сварщики, машинисты, специалисты по взысканию задолженности и др.

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