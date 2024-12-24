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Движение транспорта в тоннеле дамбы в Петербурге ограничат с 25 по 26 декабря

Водителей предупредили о временных ограничениях движения в тоннеле КЗС Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В тоннеле Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений с 25 по 26 декабря будут проводить регламентные и ремонтно-восстановительные работы. Поэтому движение транспорта придется временно ограничить. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской дамбы.

— Временные ограничения движения автомобильного транспорта будут введены в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо КАД), — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что иногда, чтобы ввести и вывести подъемную технику, движение транспорта могут полностью остановить перед въездом в тоннель. Но длиться это будет недолго — не более 10 минут.

— Мы приносим извинения за временные неудобства и убедительно просим автомобилистов следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим, — добавили в пресс-службе.