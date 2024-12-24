МВД, Росреестр и участники рынка недвижимости создадут рабочую группу по борьбе с мошенниками в Москве

«Принято решение о создании специальной рабочей группы по предотвращению сделок с лицами, находящимися под влиянием злоумышленников. Основными задачами группы будет создание актуальных механизмов, позволяющих определить и минимизировать мошеннические сделки, а также разработка единых стандартов и памяток для всех участников рынка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече присутствовали представители управления Росреестра по Москве, следственного департамента МВД России, агрегаторов ЦИАН, «Домклик» и «Квадратного метра», а также Гильдии риэлторов Москвы. Участники обсудили механизмы влияния мошенников на граждан, способы взаимодействия риелторского сообщества, Росреестра и других органов власти по недопущению ничтожных сделок, а также методы противодействия обманным действиям.
«Новые способы обмануть или вынудить человека совершить ту или иную сделку появляются ежедневно, и попасться на мошенничество может как опытный человек, так и социально незащищенные граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для защиты прав собственников вопрос продажи имущества под влиянием мошенников находится в особом фокусе столичного управления», — цитируется в тексте заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.