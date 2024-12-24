МВД, Росреестр и участники рынка недвижимости создадут рабочую группу по борьбе с мошенниками в Москве

«Новые способы обмануть или вынудить человека совершить ту или иную сделку появляются ежедневно, и попасться на мошенничество может как опытный человек, так и социально незащищенные граждане: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для защиты прав собственников вопрос продажи имущества под влиянием мошенников находится в особом фокусе столичного управления», — цитируется в тексте заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.