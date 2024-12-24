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Часть Северного в Ростове осталась без отопления из-за аварии на котельной

Отопление домов на Северном в Ростове восстановят к вечеру, произошел порыв.

Источник: Комсомольская правда

Утром 24 декабря на территории районной котельной в Ростове-на-Дону произошел порыв теплосетей. После этого появились проблемы с отоплением домов, уже ведется экстренный ремонт. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.

По данным властей, ситуация коснулась зданий в границах Королева — Космонавтов — Добровольского — Волкова, а также в районе проспекта Ленина. Восстановить подачу тепла обещают до 16 часов 24 декабря.

Известно, что порыв случился на котельной, за которую отвечают специалисты компании «Лукойл-Ростовэнерго». Произошедшее уже взял на контроль глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ЖКХ