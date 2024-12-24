Часть Северного в Ростове осталась без отопления из-за аварии на котельной

Утром 24 декабря на территории районной котельной в Ростове-на-Дону произошел порыв теплосетей. После этого появились проблемы с отоплением домов, уже ведется экстренный ремонт. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента ЖКХ и энергетики.
По данным властей, ситуация коснулась зданий в границах Королева — Космонавтов — Добровольского — Волкова, а также в районе проспекта Ленина. Восстановить подачу тепла обещают до 16 часов 24 декабря.
Известно, что порыв случился на котельной, за которую отвечают специалисты компании «Лукойл-Ростовэнерго». Произошедшее уже взял на контроль глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.