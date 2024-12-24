Иркутянку оштрафовали на 300 тысяч рублей за обналичивание маткапитала

Жительница Иркутска оштрафована на 300 тысяч рублей за мошенничество при получении материнского капитала. Об этом сообщили в прокуратуре.
Как установил суд, в 2017 году 41-летняя женщина незаконно обналичила материнский капитал. Подсудимая знала, что его можно направить на улучшение жилищных условий. Она подыскала земельный участок, на котором был зарегистрирован несуществующий дом. Затем женщина заключила фиктивные договоры целевого найма на домовладение с привлечением средств маткапитала для купли-продажи отсутствующего дома.
После получения средств женщина предоставила документы о якобы приобретенном доме на заемные средства и о необходимости перечисления из маткапитала 453 тысячи рублей. Фактически женщина распорядилась этими средствами по своему усмотрению.
В ходе судебного процесса женщина признала вину и возместила ущерб. Иркутянку приговорили к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области благодаря прокуратуре несколько многодетных семей получили материнский капитал.