Иркутянку оштрафовали на 300 тысяч рублей за обналичивание маткапитала

Как установил суд, в 2017 году 41-летняя женщина незаконно обналичила материнский капитал. Подсудимая знала, что его можно направить на улучшение жилищных условий. Она подыскала земельный участок, на котором был зарегистрирован несуществующий дом. Затем женщина заключила фиктивные договоры целевого найма на домовладение с привлечением средств маткапитала для купли-продажи отсутствующего дома.