В новый год приднестровцы могут войти без отопления и горячей воды

В самом крупном объекте — РКБ — нет собственной котельной, поэтому в случае отсутствия газа там запустят специальный модуль. Его уже установили, работает он на дизельном топливе. Во всех остальных больницах, в том числе в Бендерах, часть строений будет обеспечена теплом и светом за счет котельных. А после исчерпания газа в трубе там перейдут на генераторы. Аналогично — с Центром матери и ребёнка в Тирасполе.