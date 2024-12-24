В новый год приднестровцы могут войти без отопления и горячей воды

Выработка электроэнергии и водоснабжение
Если в первый день января 2025 года поставки газа в Приднестровье прекратятся, энергосистема в условиях ранее объявленного ЧП будет работать следующим образом:
- с 00.00 1 января МГРЭС перейдет с газа на уголь. Перевод будет штатным, без блэкаута, население его не почувствует;
- с этого момента электроэнергию будут вырабатывать МГРЭС и Дубоссарская ГЭС и только на нужды самого Приднестровья — около 145 МВт, веерные отключения электроэнергии будут только в случае нехватки этого объема;
- с 1 января электроэнергия будет идти на бытовые (население) и социальные нужды;
- отопление отключат в 7 утра 1 января, не раньше, горячей воды не будет, холодная — будет;
- в частном секторе газ отключат в 7 утра 1 января;
- в многоэтажках газ будет в объемах, необходимых для приготовления пищи.
Небольшие объемы газа накоплены
В регионе сумели накопить определённые объемы голубого топлива, которых, а также газа, имеющегося в трубе, должно хватить на обеспечение многоэтажек — для приготовления пищи. Накопленные запасы позволят как можно позже прекратить подачу газа в многоэтажные дома. Регион газифицирован на 97%, при этом две трети населения живёт в городах.
Наличие газа в системе позволит избежать завоздушивания (при попадании воздуха в трубы на подключение домов к системе уйдёт несколько недель, так как нужно будет обойти и проверить каждую квартиру). Кроме того, наличие газа в многоэтажках позволит избежать использования баллонов и риска их взрывов.
«Объёма, который находится в трубе (если нас не подведут соседи и не заберут наш накопленный объём), по югу (Слободзея, Бендеры, Тирасполь, Дубоссарский и Григориопольский районы) — этого газа для многоэтажек и больниц хватит на 19−20 дней. По северу (Рыбницкий и Каменский районы) — на срок от 5 до 10. Всё зависит от потребления», — рассказал журналистам глава экономического ведомства Приднестровья Сергей Оболоник.
Работа медучреждений
Работу и обогрев больниц (не поликлиник, а именно больниц с круглосуточным пребыванием граждан) в Приднестровье будут поддерживать за счёт накопленных запасов газа. Там, где есть котельные, будут использовать их, где нет — перейдут на генераторы. Это позволит оказывать медицинскую помощь в экстренных случаях. Плановый прием пока прекращён.
В самом крупном объекте — РКБ — нет собственной котельной, поэтому в случае отсутствия газа там запустят специальный модуль. Его уже установили, работает он на дизельном топливе. Во всех остальных больницах, в том числе в Бендерах, часть строений будет обеспечена теплом и светом за счет котельных. А после исчерпания газа в трубе там перейдут на генераторы. Аналогично — с Центром матери и ребёнка в Тирасполе.
«Так или иначе система здравоохранения будет отапливаться тем или иным видом топлива».
Система водоснабжения будет работать на электроэнергии, и холодная вода будет у всех потребителей.
Режим ЧП в энергосфере введен в Приднестровье 11 декабря сроком на 30 дней.