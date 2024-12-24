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Четыре человека умерли на рабочих местах в Иркутской области за неделю

Работодателям напомнили о необходимости регулярно проводить медосмотры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю четыре человека умерли прямо на рабочем месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции труда региона.

Первый несчастных случай произошел в Тайшетском районе. Работника организации в сфере спорта нашли без признаков жизни. В Ангарске на территории предприятия по производству электроэнергии сотруднику резко стало плохо, спасти его не удалось.

— В Нижнеудинском районе произошла подобная ситуация: работник предприятия по добыче полезных ископаемых почувствовал недомогание, впоследствии умер. В Жигаловском районе сотрудника грузового транспортного предприятия отвезли в ближайший медпункт, где позже он скончался, — рассказали в пресс-службе инспекции.

В связи с этим работодателям напомнили о необходимости регулярно проводить медицинские осмотры. Это поможет вовремя выявить различные заболевания и проблемы со здоровьем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина настолько не хотел платить алименты, что придумал для бывшей жесткую месть.