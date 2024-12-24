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В Таганроге демонтировали незаконные ларьки с пиротехникой

Нелегальные торговые точки с пиротехникой убрали с улиц Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге выявили восемь незаконных ларьков с пиротехникой. Четыре таких объекта собственники убрали самостоятельно после уведомления, еще два — с улицы Дзержинского вывез муниципалитет. Об этом в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Муниципалитет имеет право проводить такую работу только с нелегальными продавцами. Торговым точкам с полным пакетом разрешительных документов реализовывать подобную продукцию можно. Сегодня нет законных оснований для полного запрета на продажу пиротехнических изделий, — отметила Светлана Камбулова.

Глава Таганрога при этом напомнила, что в регионе до 1 декабря 2025 года нельзя использовать пиротехнику, предназначенную для улицы.

— Уверена, каждый в это непростое время осознает свою ответственность перед соседями, друзьями, родными, которые живут рядом и очень тревожно относятся к громким звукам, — добавила Светлана Камбулова.