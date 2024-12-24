В Таганроге демонтировали незаконные ларьки с пиротехникой

В Таганроге выявили восемь незаконных ларьков с пиротехникой. Четыре таких объекта собственники убрали самостоятельно после уведомления, еще два — с улицы Дзержинского вывез муниципалитет. Об этом в Telegram рассказала глава города Светлана Камбулова.