Электрички в Приморье удлиняют составы в канун Нового года

В Приморье на популярных маршрутах электричек в преддверии Нового года увеличится количество вагонов. Об этом сообщил Telegram-канал АО «Экспресс Приморья».
Во время праздничных дней для удобства жителей и гостей региона составы пригородных поездов будут увеличены на нескольких направлениях:
— Поезд № 6365/6366 «Владивосток — Спасск-Дальний — Владивосток»: 28 и 29 декабря в составе будет 8 вагонов.
— Поезд № 6007 «Владивосток — Ружино»: с 25 по 29 декабря — 10 вагонов.
— Поезд № 6008 «Ружино — Владивосток»: с 26 по 30 декабря — 10 вагонов.
— Поезд № 6401/6404 «Владивосток — Тихоокеанская»: 27 и 29 декабря — 6 вагонов.
— Поезд № 6403/6406 «Тихоокеанская — Владивосток»: 28 и 30 декабря — 6 вагонов.
— Пригородный поезд «Владивосток — Новочугуевка»: 27 и 29 декабря, в каждом составе будет по 2 вагона. Аналогичное количество вагонов отправится и в обратном направлении.
В первый день нового года, 1 января, во Владивосток можно будет приехать на 16 электричках по разным маршрутам, а на станцию Мыс Чуркин — на двух составах. В обратном направлении составы будут отправляться в таком же количестве.
Также РЖД сообщает, что с 1 января 2025 года пригородные поезда № 6459/6460 «Тихоокеанская — Партизанск» начнут ходить ежедневно. В этот же день поезд № 6403/6405 «Тихоокеанская — Владивосток» отправится от станции Партизанск.
Начиная со 2 января, количество электричек на маршрутах будет постепенно увеличиваться, пока график движения не вернётся к обычному расписанию.