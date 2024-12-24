Парень из поселка Солнечный решил попробовать интим-услуги и лишился денег

На необычную уловку аферистов попался 20-летний парень из поселка Солнечный города Саратов. Молодой человек увидел в Интернете объявление о предоставлении интимных услуг и решил попробовать. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское управление МВД, он позвонил по номеру на сайте. Затем его попросили внести пять тысяч рублей предоплаты. Не чувствуя подвоха парень согласился.
— После чего ему позвонила девушка и сказала, что надо перевести еще 21 тысячу рублей, так как он «новый» клиент и ей необходимо перестраховаться. Мужчина перевел и эту сумму, — пишут журналисты телеканала.
Следом поступил ещё один звонок, но уже от якобы владельца интимного салона. Тот поведал о срочности ещё одного перевода уже на 26 тысяч рублей так, как предыдущая оплата не прошла. После третьего перевода молодой человек пошел в полицию. Сейчас идет расследование уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.