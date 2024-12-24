Парень из поселка Солнечный решил попробовать интим-услуги и лишился денег

Следом поступил ещё один звонок, но уже от якобы владельца интимного салона. Тот поведал о срочности ещё одного перевода уже на 26 тысяч рублей так, как предыдущая оплата не прошла. После третьего перевода молодой человек пошел в полицию. Сейчас идет расследование уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.