Найдены похожие на существовавшие 3,4 млрд лет назад микроорганизмы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в скважинах, где добывают минеральные воды Ессентуков, микробное сообщество, имеющее сходство с одноклеточным организмом «Лука», который существовал более 3,4 млрд лет назад и считается общим предком всех живых организмов на Земле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ Биотехнологии РАН. Результаты работы опубликованы в журнале mBio.
Исследователи центра вместе с геологами МГУ им. М. В. Ломоносова исследовали состав воды из пяти скважин, расположенных в районе Ессентуков. Пробы были взяты с глубины около 1 км.
«В самом глубоком водоносном горизонте преобладали бактерии, по способу питания аналогичные предполагаемому последнему общему предку всех живых организмов. [Микроорганизм] “Лука” (LUCA) существовал более 3,4 миллиарда лет назад. Как оказалось, за счет комплекса сложных геологических и гидрохимических факторов в подземном Ессентукском месторождении минеральных вод созданы условия, которые можно считать современной моделью древних экосистем Земли», — сказали ТАСС в научном центре.
Подземные микроорганизмы, защищенные от быстро меняющихся природных явлений на поверхности планеты, эволюционируют медленно. Из-за этого их организация может напоминать сообщества, которые существовали на Земле миллиарды лет назад, уточнили ученые. Воды Ессентукского месторождения относятся к водоносным горизонтам, по древности не уступающим динозаврам, отметили в ФИЦ Биотехнологии.
«Они относятся к верхнеюрскому, нижнемеловому и верхнемеловому периодам. Однако, как выяснилось, полученные образцы могут стать “окном” в гораздо более далекое прошлое нашей планеты. Описанные исследователями микробные сообщества оказались похожими на самых ранних обитателей Земли», — пояснили в пресс-службе центра.
Авторы работы отметили схожесть обнаруженной ацетогенной бактерии Aceticella autotrophica и «Луки» в способе получения энергии — за счет переработки углекислого газа и водорода. При этом разнообразие обитателей водоносных горизонтов напрямую зависело от глубины их залегания.