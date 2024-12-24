Найдены похожие на существовавшие 3,4 млрд лет назад микроорганизмы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили в скважинах, где добывают минеральные воды Ессентуков, микробное сообщество, имеющее сходство с одноклеточным организмом «Лука», который существовал более 3,4 млрд лет назад и считается общим предком всех живых организмов на Земле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ Биотехнологии РАН. Результаты работы опубликованы в журнале mBio.