В Минске заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко начался 24 декабря

В сообщении говорится, что Комиссаренко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Указываются часть 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, часть 2 статьи 367 УК — клевета в отношении президента Беларуси. Также называется часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса — оскорбление президента Беларуси. Отмечается, что дело рассматривается в рамках специального производства.