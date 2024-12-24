В Минске заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко начался 24 декабря

В Минске заочный суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко начался 24 декабря, передает БелТА.
В сообщении говорится, что Комиссаренко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Указываются часть 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, часть 2 статьи 367 УК — клевета в отношении президента Беларуси. Также называется часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса — оскорбление президента Беларуси. Отмечается, что дело рассматривается в рамках специального производства.
Тем временем музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси.
Кстати, Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.
Также мы писали, что МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.
В сообщении говорится, что Комиссаренко обвиняется про трем статьям Уголовного кодекса. Указываются часть 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, часть 2 статьи 367 УК — клевета в отношении президента Беларуси. Также называется часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса — оскорбление президента Беларуси. Отмечается, что дело рассматривается в рамках специального производства.
Тем временем музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси.
Кстати, Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.
Также мы писали, что МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.