Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко начался 24 декабря

Заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко начался 24 декабря в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске заочный суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко начался 24 декабря, передает БелТА.

В сообщении говорится, что Комиссаренко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Указываются часть 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, часть 2 статьи 367 УК — клевета в отношении президента Беларуси. Также называется часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса — оскорбление президента Беларуси. Отмечается, что дело рассматривается в рамках специального производства.

Тем временем музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси.

Кстати, Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

Также мы писали, что МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.

В сообщении говорится, что Комиссаренко обвиняется про трем статьям Уголовного кодекса. Указываются часть 1 статьи 130 УК — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, часть 2 статьи 367 УК — клевета в отношении президента Беларуси. Также называется часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса — оскорбление президента Беларуси. Отмечается, что дело рассматривается в рамках специального производства.

Тем временем музыкант Иван Вабищевич приговорен в Минске к 2,5 года ограничения свободы.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что два печатных издания признаны экстремистскими в Беларуси.

Кстати, Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.

Также мы писали, что МАРТ Беларуси сказал, может ли магазин отказать в обслуживании, завершив работу.