Доктор Болоняева: 60 лет — это возраст молодости

А потому, если вы не любите свою работу, даже если вам за нее хорошо платят, напишите заявление и увольняйтесь! Если у вас в семье отношения, ставшие невыносимыми, лучше уйдите. Да, трудно, но вы не испортите окончательно свою жизнь. Человек просто обязан быть счастливым! Если вам стало неинтересно с какими-то людьми, не тратьте на них время!