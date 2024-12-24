Доктор Болоняева: 60 лет — это возраст молодости

Возможно, скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет, такое неожиданное мнение прозвучало недавно. Определение, кого теперь будут относить к пожилым людям, сдвигается еще дальше — средняя продолжительность жизни в мире растет. Есть ли пределы активного долголетия? Что это — генетическая предрасположенность или разумный образ жизни?
Как жить, чтобы жить долго? Эту интересную тему ИА «Хабаровский край сегодня» обсуждает с главным врачом Краевого консультативно-диагностического центра «Вивея» Натальей Болоняевой.
Мудрое старение.
— Для меня пример мудрого старения — учёный с мировым именем, известный специалист в области возрастных болезней Бруно Люненфельд, — рассказывает Наталья Болоняева. — Ему 98 лет, и в таком почтенном возрасте он сохранил прекрасную память, физическую активность, большой интерес к жизни, много путешествует. Мы с ним общались на одном из конгрессов ISSAM в Москве в 2018 году.
Как учёный объясняет своё долголетие? Главное — интерес к жизни, творчеству, познанию нового. Сейчас мы говорим, что 60 лет — ещё молодой возраст, люди полны силы, энергии, у них ещё всё впереди.
Второй очень важный момент — физические упражнения. Бруно Люненфельд много двигается, каждый день плавает в бассейне. Но каждому своё, считает моя собеседница.
Прежде чем бежать в спортзал и качаться там без меры, сначала надо выяснить, какие у вас проблемы, понять, что показано именно вам. И только потом выбирать двигательную активность. Ведь всё должно быть рационально и на регулярной основе.
Ну, а каждый день выполнять комплекс несложных упражнений, ходить пешком — это в обязательном порядке. Только так вы сможете сохранить молодость.
— Увы, я вижу большое количество людей, которые живут так: проснулись, позавтракали, вошли в лифт, сели в машину. Потом работа весь день за компьютером, а вечером всё повторяется — машина, лифт, диван, — говорит Наталья Болоняева. — Они чувствуют, что с ними что-то не так, но не понимают, что, собственно, происходит. Казалось бы, едят мало, даже не прибавили в весе, а сил и радости нет. Почему? При таком образе жизни мышечная ткань замещается жировой, а мышечная ткань — основа основ нашего организма.
Это митохондрии, которые работают в миоцитах, продлевают нам жизнь. И опять же снабжают головной мозг необходимыми питательными веществами. Мы двигаемся, получаем кислород из воздуха, кислород разносится по сосудам, насыщает все органы, в том числе мозг. У вас нет гипоксии, а она — тоже признак старения.
Второе сердце — ноги.
Моя собеседница рекомендует освоить упражнения доктора Сергея Бубновского, так вот он говорит, что второе наше сердце — ноги. И комплекс, который он показывает, не зависит от возраста, а только от желания человека жить дольше.
Упражнения надо делать, чтобы не уходила мышечная ткань, как это случается у пожилых людей. Когда человек начинает больше двигаться, ходить, у него происходит реновации, то есть восстановление организма. У Натальи Болоняевой свой большой опыт преодоления себя. В «Вивее» есть биоимпеданс, это метод диагностики, который позволяет оценить состав тела человека. Прибор не только измеряет вес, но и мышечную, жировую, костную ткань, определяет водный обмен. Эту диагностику можно пройти в центре «Здоровья» бесплатно.
— И вот смотрю: мышечная ткань для моего возраста находится на нижней границе нормы, — заметила врач. — И я понимаю, что надо её восстанавливать. Я иду в спортзал, тренируюсь. На следующий год уровень стал повыше, через год — ещё выше. И ты понимаешь, что можешь делать приседаний столько, сколько не делал в молодости. Видишь, что у тебя не только мышечная ткань приросла, улучшились показатели сердечно-сосудистой системы, гормональный фон.
Твой гормон роста работает! Хотя после 60 лет некоторые доктора рекомендуют активизировать его препаратами. Гормон, который стимулирует рост костей, хрящей и мягких тканей, отлично вырабатывается в результате движения и нормализации сна. А сон очень важен.
Во время хорошего сна мозг очищается от ненужной информации, весь накопившийся хлам, мусор выводится, кишечник работает тоже на очистку организма. Во время сна не только мелатонин вырабатывается, но и соматотропный гормон. А это очень важно для продления молодости!
Но порой мы впадаем в состояние, когда нам ничего не хочется, и двигаться тоже. Агрессивный фактор, который буквально разрушает организм, — стресс.
А потому, если вы не любите свою работу, даже если вам за нее хорошо платят, напишите заявление и увольняйтесь! Если у вас в семье отношения, ставшие невыносимыми, лучше уйдите. Да, трудно, но вы не испортите окончательно свою жизнь. Человек просто обязан быть счастливым! Если вам стало неинтересно с какими-то людьми, не тратьте на них время!
Общайтесь с теми, кто вам приятен. Окружите себя позитивом. Если вам одиноко, заведите животное. Кошка или собака подарят столько истинной радости, столько положительных эмоций!
И сделайте обязательными ежегодные медицинские осмотры. Если у вас вовремя обнаружатся проблемы, их можно исправить, подкорректировать, а вот если вы упустите время, никто вам уже не поможет.
Голодайте на здоровье.
В питании принципиальное правило: много есть — вредно. Если раньше говорили про четырёх-пятиразовый приём пищи, про первое, второе, третье блюдо и компот, сейчас представления о правильном питании сильно изменились. Теперь считается полезным лишь завтрак, обед и ужин, но, если человек способен от чего-то отказаться, к примеру, от обеда или ужина, это только приветствуется.
Интервальное голодание до 18−14 часов очень полезно. К слову, есть нужно только, когда мы испытываем чувство голода. Голод вызывает состояние аутофагии, когда утилизируются атипичные клетки.
— Иногда приготовил много, положил на тарелочку, немного съел, больше не хочется, — говорит моя собеседница. — Отложите! Вы же не мусорное ведро. Это сравнение так на меня подействовало, что сбросила 10 килограммов.
На одной из последних конференций по вопросам долголетия прозвучало категорическое мнение: нужно решительно отказаться от сладкого. Вообще! Запрещаем себе не только сахар, варенье, мёд, даже фрукты. Дескать, все болезни любят сладкое, а потому, позволяя себе даже некислое яблоко или виноград, мы их кормим.
— Верно, но я бы не стала так категорично отрицать сладости, — отметила Наталья Болоняева. — Хочешь съесть кусочек торта? Положи себе чайную ложечку, достаточно! Периодически мы пытаемся запретить какие-то продукты. Одно время нам советовали срочно перестать есть сливочное масло и яйца. В небольших количествах они необходимы.
В нашем рационе обязательно должен быть сохранён баланс белков, жиров и углеводов. Потому что без белковой пищи наши мышцы расти не могут. Но белка не должно быть много, для человека среднего веса достаточно от 70 до 100 грамм протеина в сутки. Жир тоже необходим, все жирорастворимые витамины усваиваются, только если он есть в нашем рационе.
И, конечно, не забываем про великолепные продукты с пробиотиками, такие как квашеная капуста, свёкла, кимчи, мочёные яблоки.
Существуют разные мнения по тому поводу, нужно ли периодически пить витамины. Одни говорят, обязательно, другие полагают, что всё необходимое мы получаем с продуктами питания. Но в том-то и дело, что во многих продуктах их недостаточно, а потому возникает дефицит витамина D, железа.
В одной из провинций Китая выявили тяжелейшие процессы у детей, которые там рождались. Вплоть до деменции. Оказалось, что у них нет селена. Почему? Как выяснилось, его нет в почве.
Моя собеседница сторонница витаминов. Да, она употребляет рыбу и мясо, и при этом принимает препараты железа. Если его не хватает, волосы выпадают, кожа становится сухой, а ногти ломкими. Врач рекомендует принимать витамин D, потому что, если его недостаточно, вы будете болеть вирусными инфекциями, начнут портиться зубы, кожа потеряет свою упругость.
Долголетие в активном состоянии — большой ежедневный труд. Но наградой за него станет счастливая жизнь.