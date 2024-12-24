Ученые РФ стали призерами конкурса по использованию ИИ в образовании

Как правило для этого используют пары из вопросов и нескольких неправильных ответов, один из которых специально подобран таким образом, что его можно посчитать правильным только в случае, если у человека есть определенный пробел в понимании основ математики. Сейчас подобные тестовые задания создаются вручную, так как существующие ИИ плохо справляются с формулировкой ложных ответов и оценкой их кажущейся «логичности» для испытуемых.