В Перми оштрафовали администрацию района, три месяца игнорировавшую жителя

Не получив ответа даже спустя три месяца после обращения, мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку по инциденту. Итогом стало представление, которое надзорный орган вынес в адрес администрации. Виновное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».