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В Перми оштрафовали администрацию района, три месяца игнорировавшую жителя

Происшествие случилось в Дзержинском районе.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура в Перми оштрафовала администрацию района, которая три месяца игнорировала обращение местного жителя, сообщает надзорный орган.

Как рассказывает региональная прокуратура, инцидент произошёл с жителем Дзержинского района Перми, который обратился в местную администрацию с обращением. Мужчина подал жалобу на незаконное складирование покрышек возле контейнерной площадки. После положенных 30-ти дней администрация так и не ответила пермяку.

Не получив ответа даже спустя три месяца после обращения, мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку по инциденту. Итогом стало представление, которое надзорный орган вынес в адрес администрации. Виновное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

После этого жителю Перми удалось получить ответ на своё обращение.

Прокуратура