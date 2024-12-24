В Перми оштрафовали администрацию района, три месяца игнорировавшую жителя

Прокуратура в Перми оштрафовала администрацию района, которая три месяца игнорировала обращение местного жителя, сообщает надзорный орган.
Как рассказывает региональная прокуратура, инцидент произошёл с жителем Дзержинского района Перми, который обратился в местную администрацию с обращением. Мужчина подал жалобу на незаконное складирование покрышек возле контейнерной площадки. После положенных 30-ти дней администрация так и не ответила пермяку.
Не получив ответа даже спустя три месяца после обращения, мужчина обратился в прокуратуру, которая провела проверку по инциденту. Итогом стало представление, которое надзорный орган вынес в адрес администрации. Виновное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей по статье КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
После этого жителю Перми удалось получить ответ на своё обращение.