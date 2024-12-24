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После жалоб президенту РФ в психиатрической больнице на Кубани проведут проверку

Руководство плохо обращалось с коллективом.

На Кубани в соцсетях появилась видеозапись, на которой сотрудники психиатрической больницы № 7 пожаловались президенту России Владимиру Путину на плохое отношение к ним местного начальства. В учреждении организовали проверку всех обстоятельств ситуации. Об этом ИА KrasnodarMedia рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Медперсонал просил главу государства урегулировать накопившиеся проблемы, обратившись к Путину через видеосообщение. В ролике персонал жаловался на то, что начальство больницы их унижает и шантажирует.

В Министерстве здравоохранения края на резонансную запись отреагировали и начали процесс выяснения всех обстоятельств и претензий.

— В связи с видеообращением сформировали выездную комплексную комиссию. С коллективом провели беседу. В настоящее время проводится проверка по всем озвученным доводам, — говорится в сообщении пресс-службы минздрава региона.

По итогам расследования руководство примет все необходимые меры для решения проблем.

медицина