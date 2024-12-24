После жалоб президенту РФ в психиатрической больнице на Кубани проведут проверку

На Кубани в соцсетях появилась видеозапись, на которой сотрудники психиатрической больницы № 7 пожаловались президенту России Владимиру Путину на плохое отношение к ним местного начальства. В учреждении организовали проверку всех обстоятельств ситуации. Об этом ИА KrasnodarMedia рассказали в Министерстве здравоохранения региона.