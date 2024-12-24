Проектирование нового здания приемного отделения ИОКБ начнут в 2025

В Иркутске хотят построить новое здание для приемного отделения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, специалисты планируют возвести операционный и диагностический блоки, а также отделение реанимации.
— В ИОКБ в интересах здоровья жителей работает 22 отделения. Безусловно, есть потребность в модернизации и расширении учреждения. Сейчас капитально ремонтируем поликлинику, на ее ремонт в региональном бюджете предусмотрено порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, выполнены предпроектные работы на строительство приемного отделения. Проектирование планируем начать в 2025 году, — поделился губернатор Игорь Кобзев.
Кстати, в следующем году после старта национального проекта «Семья» в областном перинатальном центре ИОКБ появится новое медицинское оборудование. Также рассматривают возможность строительства хирургического корпуса перинатального центра.
Губернатор поблагодарил врачей за профессионализм и качественную работу. Отметил, что сам недавно был пациентом ИОКБ, его вылечили от коронавируса.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школы Иркутской области получили 50 новых автобусов.