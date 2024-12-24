Проектирование нового здания приемного отделения ИОКБ начнут в 2025

— В ИОКБ в интересах здоровья жителей работает 22 отделения. Безусловно, есть потребность в модернизации и расширении учреждения. Сейчас капитально ремонтируем поликлинику, на ее ремонт в региональном бюджете предусмотрено порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, выполнены предпроектные работы на строительство приемного отделения. Проектирование планируем начать в 2025 году, — поделился губернатор Игорь Кобзев.