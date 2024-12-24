В Уфе новогодние гулянья продолжатся до 15 января

По ее словам, учреждения культуры Уфы приготовили насыщенную программу новогодних мероприятий, которые подарят праздничное настроение как детям, так и взрослым. Зрителей ждут театральные премьеры, мюзиклы, музыкальные вечера и квесты.
Самым долгожданным событием станет открытие резиденции Уфимского Деда Мороза, которая распахнёт двери 26 декабря рядом с площадью имени В. И. Ленина — в сквере перед гостиницей «Азимут». Кульминацией праздника станет зажжение огней на главной городской ёлке. Резиденция будет работать до 12 января 2025 года.
В новогоднюю ночь для жителей и гостей Уфы подготовлена яркая концертная программа, которая пройдет на площади перед Русским драмтеатром 31 декабря. В этот же день на Советской площади будет проходить фестиваль «Терра зима».
Для любителей театра и музыки в декабре и январе будет представлено множество ярких постановок от государственных и муниципальных учреждений культуры города.
Глава города обратил внимание, что посещение новогодней резиденции Деда Мороза в Уфе будет бесплатным.
«Я считаю, что очень хороший и важный социальный проект, который мы качественно реализуем третий год. Каждый год нам необходимо, чтобы инфраструктура у резиденции становилась интереснее: это и лыжи, и хаски, и северные олени. В резеденции должна царить новогодняя атмосфера, чтобы каждый мог прийти и сфотографироваться с семьей», — отметил Ратмир Мавлиев.