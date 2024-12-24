В Уфе новогодние гулянья продолжатся до 15 января

«Я считаю, что очень хороший и важный социальный проект, который мы качественно реализуем третий год. Каждый год нам необходимо, чтобы инфраструктура у резиденции становилась интереснее: это и лыжи, и хаски, и северные олени. В резеденции должна царить новогодняя атмосфера, чтобы каждый мог прийти и сфотографироваться с семьей», — отметил Ратмир Мавлиев.