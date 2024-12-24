В Уфе 27 декабря откроют все четыре полосы Шакшинского моста

Стоимость капитального ремонта этого моста через реку Уфа превысила 2 млрд рублей. Завершить все работы по контракту планируется в феврале 2025 года. Оставшиеся работы не связаны с перекрытием движения. Речь идет о завершении устройств ливневой канализации и архитектурной подсветки.
«Реализация этого проекта качественно улучшит жизнь горожан на многие десятки лет», — заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
К работам по капитальному ремонту Шакшинского моста приступили весной 2023 года благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Напомним, автомобильный мост через реку Уфа в микрорайоне Шакша построен в 1984 году. Он является уникальным сооружением с русловым пролетом 130 метров. Мост соединяет башкирскую столицу с Шакшой, а также с Иглинским и Нуримановским районами Башкирии. По нему же можно выехать из северной части Уфы на федеральную трассу М-5.