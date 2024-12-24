С начала 2024 года в роддоме Таганрога на свет появились 1582 малыша

В родильном доме Таганрога с начала 2024 года на свет появились 1582 малыша, что оказалось больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом после посещения медицинского учреждения рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.
Парламентарий побывал в родильном доме по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Объект также осмотрели заместитель губернатора Александр Скрябин и глава города Светлана Камбулова.
— Роддом обслуживает жителей Таганрога, соседних районов области, а также населенных пунктов ДНР. Высококвалифицированная медицинская помощь оказывается в том числе с использованием формата телемедицины для получения третьего мнения от коллег из областного центра и Московского центра акушерства имени Кулакова, — написал в своем телеграм-канале Андрей Яцкин.
Представитель Совета Федерации отметил, что в медучреждении при поддержке региона и муниципалитета появилась своя передовая техника, а также обустроили отделение патологии.
— Удалось пообщаться не только с коллективом, но и с мамами. Отрадно было услышать искренние и добрые отзывы о врача-акушерах и медсестрах. Желаю главврачу и коллективу успешной реализации намеченных планов, а мамам и малышам крепкого здоровья, — добавил Андрей Яцкин.