С начала 2024 года в роддоме Таганрога на свет появились 1582 малыша

В родильном доме Таганрога с начала 2024 года на свет появились 1582 малыша, что оказалось больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом после посещения медицинского учреждения рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.