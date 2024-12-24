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Чарли Пут подтвердил, что выпустит новый альбом в следующем году

Американский поп-певец и продюсер Чарли Пут пообещал выпустить новую пластинку в 2025-м. По словам звезды, он обязан сделать это по контракту. О намерениях артист заявил в собственном шоу в ответ на вопрос поклонника.

Источник: Звук

Американский поп-певец и продюсер Чарли Пут пообещал выпустить новую пластинку в 2025-м. По словам звезды, он обязан сделать это по контракту. О намерениях артист заявил в собственном шоу в ответ на вопрос поклонника.

«В начале следующего года. То есть не через пять лет, не через четыре года, а в следующем году», — пояснил Чарли со сцены.

Предыдущий полноформатник музыканта, Charlie, увидел свет в 2022-м. В начале ноября Пут поделился рождественским синглом December 25th, вдохновленным классической песней Wham! «Last Christmas» (1984).