Чарли Пут подтвердил, что выпустит новый альбом в следующем году

Американский поп-певец и продюсер Чарли Пут пообещал выпустить новую пластинку в 2025-м. По словам звезды, он обязан сделать это по контракту. О намерениях артист заявил в собственном шоу в ответ на вопрос поклонника.
«В начале следующего года. То есть не через пять лет, не через четыре года, а в следующем году», — пояснил Чарли со сцены.
Предыдущий полноформатник музыканта, Charlie, увидел свет в 2022-м. В начале ноября Пут поделился рождественским синглом December 25th, вдохновленным классической песней Wham! «Last Christmas» (1984).