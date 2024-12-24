В Столине муж умер, а жена попала в больницу после отравления угарным газом, рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в понедельник, 23 декабря, примерно в 22.38 спасателям поступила информация, что в Столине по улице Толстого в бане на территории частного дома врачами скорой помощи, приехавшей на место, была констатирована смерть мужчины 1961 года рождения. Кроме того, его супруга 1973 года рождения была доставлена в больницу.
В МЧС отметили, что предполагаемой причиной смерти хозяина дома, а также госпитализации его жены называется отравление угарным газом по причине преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.
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