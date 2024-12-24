В Столине муж умер, а жена попала в больницу после отравления угарным газом

Сообщается, что в понедельник, 23 декабря, примерно в 22.38 спасателям поступила информация, что в Столине по улице Толстого в бане на территории частного дома врачами скорой помощи, приехавшей на место, была констатирована смерть мужчины 1961 года рождения. Кроме того, его супруга 1973 года рождения была доставлена в больницу.