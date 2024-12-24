Шесть автобусных маршрутов изменятся в Нижнем Новгороде в 2025 году

Согласно информации, на маршрутах А-31 и А-82 изменения вступят с 1 марта, а на маршрутах А 12, А 36, А 81, и А 38 — с 1 января. Автобусы А-12, которые следуют от ЗКПД-4 в Сормове до автовокзала в Щербинках, будут курсировать теперь до платформы Чаадаево, автобусы А-36 будут следовать до улицы Долгополова, маршрут А-31 будет продлен до автовокзала «Щербинки», а автобусы А-81 теперь будут следовать по улицам Генерала Ивлиева, Козицкого, площади Советскую и Лядова, Молитовский мост и проспект Ленина.