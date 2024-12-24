В Черняховске природный газ дошёл до домов более тысячи семей

Общая протяженность газовых сетей в муниципалитете составляет более 77,6 км.
До 2016 года газификация осуществлялась за счет сжиженного газа, но благодаря АГРС в 2016 году город получил доступ к природному газу. В Калининградской области разработана программа газификации «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам г. Черняховска». Общая протяженность планируемых объектов составляет 92,12 км.
При поддержке АО «Роснефтегаз» ведется строительство межпоселковых газопроводов. Завершается проектирование сетей газоснабжения в 10 посёлках Багратионовского района: Краснознаменское, Московское, Стрельня, Красноармейское, Лермонтово, Подгорное, Пушкино, Побережье, Садовое и Славское. В 2025 году планируется подключить 3257 домовладений.