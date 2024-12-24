В Черняховске природный газ дошёл до домов более тысячи семей

До 2016 года газификация осуществлялась за счет сжиженного газа, но благодаря АГРС в 2016 году город получил доступ к природному газу. В Калининградской области разработана программа газификации «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам г. Черняховска». Общая протяженность планируемых объектов составляет 92,12 км.