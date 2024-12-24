Новосибирцы определили лидеров антирейтинга управляющих компаний

По данным с сайта «Om1 Новосибирск», среди аутсайдеров оказались управляющие компании «Дзержинец», «Уют» и «Чистая Слобода». Эти УК получили самые низкие оценки от горожан, что свидетельствует о серьезных проблемах в их работе.