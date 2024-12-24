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Новосибирцы определили лидеров антирейтинга управляющих компаний

Недовольство работой УК вылилось в низкие оценки и многочисленные жалобы.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Жители Новосибирска активно выражают свое недовольство работой управляющих компаний (УК), оставляя многочисленные жалобы в сервисе 2ГИС. На основании этих отзывов сформировался антирейтинг, в который вошли несколько УК, чья работа вызвала наибольшее количество нареканий.

По данным с сайта «Om1 Новосибирск», среди аутсайдеров оказались управляющие компании «Дзержинец», «Уют» и «Чистая Слобода». Эти УК получили самые низкие оценки от горожан, что свидетельствует о серьезных проблемах в их работе.

Компания «Дзержинец» набрала всего 1,4 балла. Жители жалуются на отсутствие обратной связи, игнорирование аварийных ситуаций и недостаточно качественную уборку придомовой территории.

Аналогичную оценку в 1,4 балла получила и УК «Уют». Основные претензии жителей связаны с перебоями в подаче горячей воды и нерегулярной уборкой снега во дворах.

УК «Чистая Слобода» также не избежала критики, получив 1,8 балла. Среди жалоб отмечены проблемы со связью, несвоевременное решение заявок и нерегулярная уборка.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что переполненность в школе в Новосибирске приводит к травмам среди учеников.

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