Врачи Находки спасли 55-летнего пациента с переломами трех позвонков

Мужчина получил закрытую многоуровневую позвоночно-спиномозговую травму в результате падения. Обследование выявило переломы трёх позвонков — шейного и двух грудных, а также множественные повреждения остистых отростков. Подвижность костных отломков могла привести к серьёзным последствиям: сдавлению спинного мозга, параличу и другим тяжёлым неврологическим нарушениям.