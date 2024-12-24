Врачи Находки спасли 55-летнего пациента с переломами трех позвонков

В Находке врачи провели сложнейшую операцию и спасли 55-летнего мужчину с переломом позвоночника. Через неделю после высокотехнологичной операции пациент смог самостоятельно отправиться домой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Мужчина получил закрытую многоуровневую позвоночно-спиномозговую травму в результате падения. Обследование выявило переломы трёх позвонков — шейного и двух грудных, а также множественные повреждения остистых отростков. Подвижность костных отломков могла привести к серьёзным последствиям: сдавлению спинного мозга, параличу и другим тяжёлым неврологическим нарушениям.
Команда врачей провела операцию по фиксации переломов. Процедура длилась 4,5 часа и потребовала особой точности и слаженной работы специалистов.
Теперь мужчина проходит восстановление, а врачи отмечают, что результат операции даёт пациенту все шансы вернуться к полноценной жизни.
Напомним, во Владивостоке в начале декабря бригада скорой помощи спасла жизнь 65-летнему мужчине, который попал в почти безнадежную ситуацию из-за тяжёлого инфаркта.