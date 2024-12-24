Глава Перми рассказал о взломе своего Telegram-канала

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что его канал в Telegram подвергся взлому и атаке фейковых аккаунтов. По его словам, атака произошла вчера вечером одновременно с возгораниями банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах города. Сегодня мэр опубликовал официальное обращение к пермякам.
«Нам удалось оперативно вернуть управление аккаунтом, но из-за технических причин обработка обращений и комментариев, поступающих в аккаунт, пока невозможна. Временно комментарии будут закрыты, в том числе для предотвращения дальнейших атак», — написал глава города.
Пока жители краевой столицы могут оставить свое обращение на официальной странице главы Перми в соцсети «ВКонтакте», написав в личные сообщения или в комментарии.
Напомним, вечером в понедельник, 23 декабря, в телеграм-канале мэра Перми Эдуарда Соснина появилось неприличное сообщение. Буквально через несколько минут его удалили, а следом в мессенджере появились данные о взломе.