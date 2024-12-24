Глава Перми рассказал о взломе своего Telegram-канала

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что его канал в Telegram подвергся взлому и атаке фейковых аккаунтов. По его словам, атака произошла вчера вечером одновременно с возгораниями банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах города. Сегодня мэр опубликовал официальное обращение к пермякам.