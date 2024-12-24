Ветераны ВОВ в Красноярском крае смогут летать на самолетах бесплатно

В течение всего 2025 года ветераны и инвалиды ВОВ, а также их сопровождающие, смогут воспользоваться бесплатными перелетами по всем регулярным маршрутам авиаперевозчика.
Инициатива направлена на то, чтобы предоставить ветеранам возможность посетить своих родных и близких, пройти необходимое лечение или совершить поездки по памятным местам. Бесплатные перелеты доступны для ветеранов, проживающих в Красноярске, Норильске, Москве и других городах, куда летают самолеты NordStar.
Акция действует на протяжении всего 2025 года и распространяется на все регулярные рейсы норильской авиакомпании. Для оформления бесплатного билета ветеранам и их сопровождающим необходимо будет предоставить документы, подтверждающие их статус.
Ранее меры поддержки участников СВО расширили в Красноярском крае.