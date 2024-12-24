Ветераны ВОВ в Красноярском крае смогут летать на самолетах бесплатно

Инициатива направлена на то, чтобы предоставить ветеранам возможность посетить своих родных и близких, пройти необходимое лечение или совершить поездки по памятным местам. Бесплатные перелеты доступны для ветеранов, проживающих в Красноярске, Норильске, Москве и других городах, куда летают самолеты NordStar.