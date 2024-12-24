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В Уфе до Нового года заработают два новых катка

В Уфе до Нового года заработают два новых катка. Один из них будет открыт 28 декабря в парке Лесоводов Башкирии. Второй — на площади перед недавно открывшимся Дворцом борьбы.

Источник: Башинформ

Самый большой каток в городе открылся еще в начале декабря на стадионе «Строитель», сообщил во вторник на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский.

Всего, по его словам, в городе будут работать 30 ледовых катков с организованными пунктами проката, 90 хоккейных коробок и 21 лыжная трасса.

Кроме того, период новогодних праздников в районах города запланировано около 100 различных спортивных мероприятий. Одним из главных событий станет новогодний «Забег обещаний». Традиционно уже 1 января уфимцы и гости столицы стартуют с площади имени Ленина, рядом с резиденцией Деда Мороза.

2 января на тропе «Жемчужина Авроры» Уфимского ожерелья пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.

3 января состоятся семейные старты на коньках по улице Менделеева, 199/1.

В парке культуры и отдыха «Кашкадан» 8 января пройдут районные соревнования «Рождественский турнир по волейболу на снегу».

На территории СОК «Биатлон» 9 января пройдет первенство РБ по лыжным гонкам.

Любители активного отдыха приглашаются на физкультурный праздник «Скандинавская ходьб», который состоится 10 января на «Караидельской тропе» Уфимского ожерелья.

До наступления Нового года, 27 и 28 декабря на территории СОК «Биатлон», в зачет Универсиады по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы РБ, пройдут соревнования по лыжным гонкам.

туризм и отдых