В Уфе до Нового года заработают два новых катка

Самый большой каток в городе открылся еще в начале декабря на стадионе «Строитель», сообщил во вторник на оперативном совещании в мэрии заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский.
Всего, по его словам, в городе будут работать 30 ледовых катков с организованными пунктами проката, 90 хоккейных коробок и 21 лыжная трасса.
Кроме того, период новогодних праздников в районах города запланировано около 100 различных спортивных мероприятий. Одним из главных событий станет новогодний «Забег обещаний». Традиционно уже 1 января уфимцы и гости столицы стартуют с площади имени Ленина, рядом с резиденцией Деда Мороза.
2 января на тропе «Жемчужина Авроры» Уфимского ожерелья пройдут соревнования по скандинавской ходьбе.
3 января состоятся семейные старты на коньках по улице Менделеева, 199/1.
В парке культуры и отдыха «Кашкадан» 8 января пройдут районные соревнования «Рождественский турнир по волейболу на снегу».
На территории СОК «Биатлон» 9 января пройдет первенство РБ по лыжным гонкам.
Любители активного отдыха приглашаются на физкультурный праздник «Скандинавская ходьб», который состоится 10 января на «Караидельской тропе» Уфимского ожерелья.
До наступления Нового года, 27 и 28 декабря на территории СОК «Биатлон», в зачет Универсиады по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы РБ, пройдут соревнования по лыжным гонкам.