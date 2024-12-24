У берегов Португалии нашли около 250 затонувших кораблей с сокровищами

По словам ученого, ему удалось создать базу данных, которая позволила установить большую часть всех кораблекрушений в португальских водах у берегов Мадейры, Азорских островов и континента, их число с XVI века составляет около 8 620. «Я знаю, что перед Троей (полуостров к югу от Лиссабона — прим. ТАСС) покоится [на дне] испанский корабль 1589 года Nossa Senhora do Rosаrio. Я провел исследование, там 22 тонны золота и серебра», — сказал Монтейру.