В Иркутске проверили качество и безопасность пиротехники

В областном центре в преддверии новогодних праздников проходит месячник качества и безопасности пиротехнической продукции. Представители администрации города, сотрудники ГУ МЧС России по региону и правоохранительных органов проверили соблюдение правил торговли салютами, фейерверками, петардами, хлопушками, бенгальскими огнями и другими товарами, представляющими опасность, а также изучили сертификаты соответствия товаров в точках на торговой площади у Центрального рынка, пишет ИА IrkutskMedia.
«Мы проверяем законность осуществления предпринимательской деятельности, смотрим разрешительные документы на пиротехнические изделия и не только. Хочется отметить, что в период действия особого противопожарного режима запрещено запускать салюты в неподготовленных для этого местах. На территории Приангарья определили 49 мест для новогодних фейерверков», — отметила старший инспектор отдела организации применения административного законодательства, сотрудник общественного порядка ГУ МВД России по региону, капитан полиции Валентина Новикова.
Она также подчеркнула, что ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, которая влечет за собой предупреждение или наложение штрафа. Кроме того, продажа пиротехники детям младше 16 лет попадает под ст. 14.2 КоАП РФ.
Специалисты отмечают, что продавцы обязаны предъявлять покупателям сертификат либо его копию на товар. Кроме этого, при покупке гражданам необходимо проверять целостность упаковки, сроки годности пиротехники, наличие инструкции на русском языке.
Обратим внимание на то, что при данной проверке нарушений выявлено не было.