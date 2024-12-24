В Иркутске проверили качество и безопасность пиротехники

«Мы проверяем законность осуществления предпринимательской деятельности, смотрим разрешительные документы на пиротехнические изделия и не только. Хочется отметить, что в период действия особого противопожарного режима запрещено запускать салюты в неподготовленных для этого местах. На территории Приангарья определили 49 мест для новогодних фейерверков», — отметила старший инспектор отдела организации применения административного законодательства, сотрудник общественного порядка ГУ МВД России по региону, капитан полиции Валентина Новикова.