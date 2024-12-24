Хабаровский край занял 73 место в рейтинге креативных регионов России

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опубликовал рейтинг креативных регионов России 2024. Хабаровский край занял 73 место из 85.
Лидирующие позиции традиционно заняли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская и Томская область. В «хвосте» рейтинга в этом году оказалась ЕАО.
Российский региональный индекс (РРИКИ) базируется на 52 показателях, которые объединены в 12 рубрик и разделены на четыре тематических раздела: социально-экономические условия, культурная среда, экономика и поддержка креативных индустрий. Статистика, опубликованная ИСИЭ НИУ ВШЭ, также позволяет проследить динамику показателей в этих разделах за период с 2023 по 2024 год.
Так, в 2023 году Хабаровский край занимал 50 строчку рейтинга. Регион можно было назвать «эффективным»: при умеренном потенциале результаты развития креативных индустрий превышали средние по стране. Текущий год «уронил» показатели края на 23 пункта.
В этом году специалисты Высшей Школы Экономики ввели новый способ группировки видов экономической деятельности — «креативный сектор». Новая концептуальная схема включает не только сами креативные индустрии (музыку, кино, анимацию, исполнительское искусство
Структура рейтинга креативных регионов России содержит четыре тематических раздела: «Социально-экономические условия» (благосостояние и экономика, образование, интеллектуальная собственность, цифровизация), «Культурная среда», «Экономика» (активы, кадры, продукция) и «Поддержка креативных индустрий» (нормативная правовая база, организационное обеспечение, региональные налоговые льготы, участие в федеральных программах).
Динамика Российского регионального индекса креативных индустрий (РРИКИ) по этим разделам показывает умеренный рост социально-экономических условий и государственной поддержки за период с 2023 по 2024 год. В то время как культурная среда и экономика показывают среднюю и умеренную отрицательную динамику.
В стране действует ряд организаций, которые оказывают поддержку креативным предпринимателям, такие как «Президентский фонд культурных инициатив» и «АПИРИ».
Появляются и новые агентства для помощи креативным предпринимателям. Так, АНО «Агентство креативных индустрий» оказывает информационные и консультативные услуги. Однако, как замечает генеральный директор агентства, их организация пока молодая, как и отрасль в целом, потому одной из важных задач на текущем этапе остается выявление представителей творческого бизнеса.
— 21 декабря мы проводили стратегическую сессию, где обсуждались меры поддержки и какие мероприятия нужны. Всё, что было названо в рамках этой сессии, попало в поле нашего внимания, и мы рассмотрим это в плане дальнейшей работы, — прокомментировал генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство креативных индустрий Хабаровского края» Максим Давидовский.
Напомним, что область креативных индустрий достаточно молодая. Организационная и нормативная база для развития креативной экономики в России начала формироваться только в 2021 г. А Указ Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым субъекты Российской Федерации наделяются полномочиями по стимулированию креативной экономики, издан только в мае 2024.
Ждем результатов 2025 года.