Хабаровский край занял 73 место в рейтинге креативных регионов России

Напомним, что область креативных индустрий достаточно молодая. Организационная и нормативная база для развития креативной экономики в России начала формироваться только в 2021 г. А Указ Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в соответствии с которым субъекты Российской Федерации наделяются полномочиями по стимулированию креативной экономики, издан только в мае 2024.