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В Калининграде подвели итоги Года семьи

В Калининграде подведены итоги Года семьи и наградили лучшие из них. Так, семья Конкиных из Гурьевска признана «Семьей года».

Источник: Kaliningradnews

Семья Архиповых из Багратионовска получила награду за многопоколенную семью. Семья Хрипунковых из Советска стала лучшей в номинации «Приемная семья».

Благотворительный фонд «Крылья помощи» получил награду за помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Гурьевский муниципальный округ победил в номинации «С заботой о семьях» за открытие Парка света. Светлана Гапоненко и Светлана Баженова получили медаль «Материнская слава».

Калининградская область отменила критерии нуждаемости для многодетных семей, напомнил губернатор Алексей Беспрозванных. С июля многодетные семьи получают ежемесячную выплату и региональный материнский капитал без учета дохода. С сентября введены две новые меры поддержки многодетных семей: бесплатный проезд для школьников и бесплатное питание. Региональная программа поддержки многодетных семей будет расширена и дополнена новыми мерами до 2030 года.