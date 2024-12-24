В Калининграде подвели итоги Года семьи

Калининградская область отменила критерии нуждаемости для многодетных семей, напомнил губернатор Алексей Беспрозванных. С июля многодетные семьи получают ежемесячную выплату и региональный материнский капитал без учета дохода. С сентября введены две новые меры поддержки многодетных семей: бесплатный проезд для школьников и бесплатное питание. Региональная программа поддержки многодетных семей будет расширена и дополнена новыми мерами до 2030 года.