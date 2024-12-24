С 25 декабря полностью закрывается навигация на Волге в Самаре

«Просим жителей населенного пункта Рождествено с пониманием отнестись к необходимости временного закрытия переправы и запланировать все необходимые поездки на речном транспорте сегодня, 24 декабря», — сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Также напоминаем, что для обеспечения транспортной связи Рождествено с дорожной сетью Самарской области обустроен автозимник, который находится в хорошем техническом состоянии.
Проезжее состояние зимника будет поддерживаться до наступления положительных температур.