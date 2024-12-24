Режим повышенной готовности ввёл Демешин в Хабаровском крае

В рамках подготовки к праздникам будет усилен контроль за работой ключевых объектов. Специальная техника будет дежурить на дорогах края, чтобы оперативно устранять последствия гололеда. В этом году увеличено количество машин и объёмы заготовленных песка и реагентов, что поможет более эффективно справляться с зимними условиями.