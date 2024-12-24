Режим повышенной готовности ввёл Демешин в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин ввёл режим повышенной готовности для объектов ТЭК, ЖКХ и транспорта на период новогодних праздников. Это решение принято для обеспечения надежной работы всех систем жизнеобеспечения и безопасности жителей края, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
В рамках подготовки к праздникам будет усилен контроль за работой ключевых объектов. Специальная техника будет дежурить на дорогах края, чтобы оперативно устранять последствия гололеда. В этом году увеличено количество машин и объёмы заготовленных песка и реагентов, что поможет более эффективно справляться с зимними условиями.
«Для нас важно обеспечить бесперебойную поставку тепла, электроэнергии и газа, а также оперативно реагировать на любые возможные чрезвычайные ситуации», — отметил Дмитрий Демешин.
В Единой дежурной диспетчерской службе региона в праздничные дни будет работать на 70% больше сотрудников, чем в прошлом году, что обеспечит оперативное реагирование на все поступающие сообщения.
Графики работы поликлиник, социальных учреждений и учреждений культуры также адаптированы под праздничные дни. Это позволит жителям в случае необходимости получить медицинскую помощь и воспользоваться услугами социальной поддержки.
Особое внимание, добавил Демешин, будет уделено безопасности массовых мероприятий, которые пройдут в период новогодних и рождественских праздников.