В Беларуси суд взыскал 5000 рублей с выпускника, не отработавшего распределение. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
В сообщении сказано, что в прокуратуру Осиповичского района поступило ходатайство от Осиповичского государственного колледжа, в котором ранее обучался выпускник, о предъявлении иска в суд по причине отказа молодого человека в добровольном порядке возместить средства, затраченные на его обучение.
Удалось установить, что в 2023 году житель Осиповичского района закончил обучение в колледже по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории “А”, “В”, “D”, “техническое обеспечение сельскохозяйственных работ” за счет областного бюджета.
После окончания учебы он был распределен на одно из аграрных предприятий указанного района. На данном предприятии выпускник должен был отработать год. Но молодой человек отработал только семь месяцев, после чего был уволен за прогулы.
Суд принял решение удовлетворить требования прокурора в полном объеме. С выпускника Осиповичского государственного колледжа взыскали более 5000 рублей, которые были затрачены на его обучение.
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