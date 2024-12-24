В РФ выявили, как оценить уровень агрессии у подростков по движениям глаз

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработали подход, позволяющий оценивать склонность подростков к «внутренней» и «внешней» агрессии при помощи технологии айтрекинга, автоматизированного отслеживания движений глаз, и специализированных алгоритмов. Этот подход позволит психологам и психиатрам заблаговременно корректировать состояние молодых людей, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«К сожалению, не каждый ребенок решается обратиться за помощью, чтобы разобраться со своими переживаниями. Важно определить сам факт необходимости такой помощи, поэтому мы предлагаем еще одну стратегию поддержки детей с различными жизненными трудностями, состоящую в совместной работе родителей и школьного педагога-психолога», — пояснила заведующая кафедрой психиатрии Приволжского исследовательского медицинского университета Лала Касимова, чьи слова приводит пресс-служба НИУ ВШЭ.
Исследователи разработали подход, который позволяет с достаточно высокой точностью оценить склонность подростка к агрессии, направленной на себя (аутоагрессия), а также направленной во внешний мир (гетероагресия). И то, и другое может привести к серьезным последствиям как для самого ребенка, так и для его окружающих и близких.
Российские ученые предположили, что склонность подростка к агрессии можно выявить по особенностям в его лексиконе и по тому, как меняется характер движения его глаз в тот момент времени, когда он смотрит на слайды с текстом, содержащим слова определенной тематики. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили речевые профили людей, склонных к ауто- и гетероагрессии, и проследили за движением глаз у 167 добровольцев, часть из которых проходила психиатрическое лечение.
Анализ показал, что аутоагрессивным людям свойственно использование большого числа определенных групп личных местоимений, а также они избегают слов, связанных со смертью. В свою очередь, для людей с выраженной гетероагрессией была характерна лексика, связанная с ксенофобией, а также глаголы действия и выражения, связанные с обвинениями в адрес общества.
Последующие наблюдения за движением глаз добровольцев при просмотре слайдов с этими словами показали, что разработанный учеными алгоритм был способен выявлять гетероагрессивные тенденции среди пациентов психиатрических клиник почти со стопроцентной точностью, а аутоагрессивное поведение — в 72,5% случаев. В случае со здоровыми добровольцами вероятность успеха была несколько ниже, что ученые планируют исправить в ходе последующих исследований.