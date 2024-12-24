В РФ выявили, как оценить уровень агрессии у подростков по движениям глаз

Российские ученые предположили, что склонность подростка к агрессии можно выявить по особенностям в его лексиконе и по тому, как меняется характер движения его глаз в тот момент времени, когда он смотрит на слайды с текстом, содержащим слова определенной тематики. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили речевые профили людей, склонных к ауто- и гетероагрессии, и проследили за движением глаз у 167 добровольцев, часть из которых проходила психиатрическое лечение.