В Уфе впервые пройдет большая предновогодняя ярмарка

28 декабря на площадке перед центром «Артерия» (проспект Октября, 67/2) впервые состоится новогодняя ярмарка, где фермеры и производители продуктов питания из Башкирии представят кондитерские изделия, сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, а ремесленники — сувениры и разнообразные изделия. Предусмотрена концертная программа, пройдут конкурсы и мастер-классы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы Аскар Батталов.