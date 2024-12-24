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В Уфе впервые пройдет большая предновогодняя ярмарка

Уфимцы смогут купить продукты к новогоднему столу на предновогодних ярмарках, которые продлятся до 30 декабря.

Источник: Башинформ

28 декабря на площадке перед центром «Артерия» (проспект Октября, 67/2) впервые состоится новогодняя ярмарка, где фермеры и производители продуктов питания из Башкирии представят кондитерские изделия, сыры, мясные деликатесы, молочную продукцию, а ремесленники — сувениры и разнообразные изделия. Предусмотрена концертная программа, пройдут конкурсы и мастер-классы. Об этом на оперативном совещании в городской администрации сообщил начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы Аскар Батталов.

Кроме того, в Уфе продолжают работу на 12 площадках ярмарки выходного дня, на 8 площадках (преимущественно у крупных торговых комплексов) действуют круглогодичные фермерские ярмарки. Также продукцию, выращенную местными садоводами, можно приобрести на специально оборудованных для этих целей площадках (их 41 на 608 мест).

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