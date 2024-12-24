Карта петербуржца сохранит скидки в наземном транспорте и кешбэк за школьное питание

Программу по снижению стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга при оплате при помощи ЕКП продолжат на 2025 год, сообщает 24 декабря пресс-служба городской администрации. При оплате непосредственно картой проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, включая частный трамвай «Чижик», обойдется в 50 рублей, а через приложения бесконтактной оплаты — в 45 рублей. Напомним, по проездному «Подорожник» поездка в наземном транспорте в новом году обойдется в 51 рубль. Но в метро ЕКП не будет выгоднее проездного.