В Красноярске в 2025 году откроют визит-центр с прокатом лыж на стадионе «Динамо»

На стадионе «Динамо» на ул. Ленинградская, 9 скоро достроят спортивно-туристический визит-центр, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.
Работы идут за счёт субсидии агентства по туризму Красноярского края. Заказчик проекта — спортшкола олимпийского резерва «Сибиряк».
В визит-центре будут бесплатные тёплые туалеты, комната матери и ребёнка, раздевалки, места отдыха и хранения вещей. Также там можно будет взять напрокат лыжи.
После лыжной прогулки в новом здании желающие смогут, например, выпить чай, зарядить телефон, бесплатно получить карту города и путеводитель.