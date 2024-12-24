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В Красноярске в 2025 году откроют визит-центр с прокатом лыж на стадионе «Динамо»

Работы идут за счёт субсидии агентства по туризму Красноярского края.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На стадионе «Динамо» на ул. Ленинградская, 9 скоро достроят спортивно-туристический визит-центр, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

Работы идут за счёт субсидии агентства по туризму Красноярского края. Заказчик проекта — спортшкола олимпийского резерва «Сибиряк».

В визит-центре будут бесплатные тёплые туалеты, комната матери и ребёнка, раздевалки, места отдыха и хранения вещей. Также там можно будет взять напрокат лыжи.

После лыжной прогулки в новом здании желающие смогут, например, выпить чай, зарядить телефон, бесплатно получить карту города и путеводитель.