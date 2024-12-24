На улице Вайнера в Екатеринбурге продлили одностороннее движение транспорта

Строители продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Вайнера в Екатеринбурге — на участке от улицы Антона Валека до проспекта Ленина — до конца 2025 года. Ограничения связаны со строительством комплекса зданий.
«Одностороннее движение транспорта будет организовано по территории ликвидируемой платной парковки от дома № 1 на улице Вайнера до проспекта Ленина. В обратном направлении автомобилисты смогут заехать по улице Маршала Жукова, через улицу Антона Валека, а также с улицы 8 Марта в районе дома № 4», — уточнили в администрации.
Горожан и гостей уральской столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.