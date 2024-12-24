Национальный аэропорт «Минск» сказал о назначении нового гендиректора. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
«Генеральным директором Национального аэропорта Минск назначен Владимир Череухин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание на то, что во вторник, 24 декабря 2024 года на должность генерального директора Национального аэропорта «Минск» был назначен Владимир Череухин. Ранее он занимал должность начальника Гомельского филиала предприятия «Белаэронавигация».
Сообщается, что Владимир Череухин родился 11 августа 1977 года в деревне Поколюбичи Гомельской области. Он окончил Белорусский государственный университет транспорта. Затем был распределен в государственное предприятие «Аэропорт Гомельавиа» инженером по эксплуатации аэродромов.
Говорится, что в аэропорту Гомеля Череухин прошел путь от инженера до руководителя предприятия. Так, с 2020 года он возглавлял Гомельский филиал «Белаэронавигации». Стаж работы в авиации составляет более 25 лет.
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