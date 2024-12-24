Глава Башкирии освободил от должности и.о. председателя госжилстройнадзора

Артур Давлетшин, занимавший пост председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, освобожден от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ вступил в силу накануне, 23 декабря.
34-летний чиновник имеет за плечами опыт работы в МинЖКХ Башкирии, Гострудинспекции и Госкомитете РБ по тарифам. Кресло начальника Госжилнадзора Давлетшин занял в августе 2022 года.
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