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Глава Башкирии освободил от должности и.о. председателя госжилстройнадзора

Кто займет пост председателя комитета, пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Артур Давлетшин, занимавший пост председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, освобожден от должности. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Документ вступил в силу накануне, 23 декабря.

34-летний чиновник имеет за плечами опыт работы в МинЖКХ Башкирии, Гострудинспекции и Госкомитете РБ по тарифам. Кресло начальника Госжилнадзора Давлетшин занял в августе 2022 года.

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