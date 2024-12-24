Нижегородские поликлиники с 28 декабря переходят на усиленный режим работы.

Как сообщил главный редактор информагентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, круглосуточно будут работать станция скорой медицинской помощи, токсикологический центр в ГКБ 33, травмпункты и отделение плановой и экстренной консультативной помощи НОКБ Семашко (консультируют врачей ЦРБ).
График работы первичной специализированной медпомощи хирурга, невролога, офтальмолога, и ЛОРа:
взрослым:
— 28 декабря — в часы работы медицинской организации;
— 29 декабря — 8 января: с 09:00 до 16:00;
детям:
— 28 декабря — в часы работы медицинской организации;
— 29 декабря — 8 января: с 09:00 до 15:00.
По одному подразделению противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров будут дежурить 3 и 6 января с 9:00 до 15:00.
Женские консультации:
— 28 декабря — в часы работы медицинской организации;
— 29 декабря — 8 января — с 9:00 до 16:00.
Стоматологическая помощь в неотложной форме будет действовать по следующему графику:
— 28 декабря — в часы работы медицинской организации;
взрослым:
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детям:
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Доноров крови областной центр крови им. Н. Я. Климовой будет принимать 28 декабря, 3 и 4 января с 8:00 до 16:00.
Вскрытие и выдача тел в моргах будет осуществляться:
— 28 декабря — в часы работы медицинской организации;
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— 1, 5 и 7 января — нерабочие дни.
С 9 января все медучреждения будут работать в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что расписание канатки Нижний Новгород — Бор изменится в новогодние праздники.