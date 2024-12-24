В Крыму за запуск салютов на Новый год предусмотрен штраф

Об этом «Крым 24» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
По его словам, не запрещены к использованию бенгальские огни, хлопушки и холодные фонтаны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на Новый год в республике не будут проводить массовые мероприятия. Также глава региона рассказывался, что Новый год он проведет очень скромно. Кроме того, он поручал усилить контроль за розничными ценами на продукты перед праздниками. Речь идет о продуктах в торговых сетях, магазинах и на ярмарках.
Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе также не будет массовых мероприятий.