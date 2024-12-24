В Крыму за запуск салютов на Новый год предусмотрен штраф

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на Новый год в республике не будут проводить массовые мероприятия. Также глава региона рассказывался, что Новый год он проведет очень скромно. Кроме того, он поручал усилить контроль за розничными ценами на продукты перед праздниками. Речь идет о продуктах в торговых сетях, магазинах и на ярмарках.