В Свердловской области наградили главных меценатов

На церемонии награждения были объявлены благодарности в четврнадцати номинациях по различным направлениям: строительство, здравоохранение, культура, промышленность, ЖКХ и др. Особое внимание было уделено меценатам, участвующим в реализации социальных проектов. Замгубернатора выразил благодарность председателю совета Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину — в 2024 у году уральский промышленник совместно с учредителями организации проделал серьезную работу: при поддержке Фонда на берегу Шарташа появилось новое здание Свято-Елисаветинской обители, где будут ухаживать за неизлечимо больными людьми; несколько раз в Москву экстренно госпитализировали детей в критическом состоянии; в Алапаевске открыли и освятили храм Александра Невского, а в начале года в Россию была возвращена коллекция предметов великой княгини Ольги Александровны.