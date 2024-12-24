В Свердловской области наградили главных меценатов

В Екатеринбурге в 29-й раз назвали имена лучших благотворителей Урала. Ежегодно главных меценатов отмечают на церемонии награждения в рамках Дней милосердия. Честь продолжить добрую традицию выпала заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию Ионину. «Приятно сознавать и наблюдать, как ежегодно увеличивается сумма средств, выделенная на благотворительную деятельность. Это указывает и на развитие бизнес-климата в регионе, и на возрастание количества людей, готовых поддерживать тех, кто нуждается. Ген уральского предпринимательства проявляется в их неравнодушии к происходящему вокруг», — подчеркнул Дмитрий Ионин.
На церемонии награждения были объявлены благодарности в четврнадцати номинациях по различным направлениям: строительство, здравоохранение, культура, промышленность, ЖКХ и др. Особое внимание было уделено меценатам, участвующим в реализации социальных проектов. Замгубернатора выразил благодарность председателю совета Фонда святой Екатерины Игорю Алтушкину — в 2024 у году уральский промышленник совместно с учредителями организации проделал серьезную работу: при поддержке Фонда на берегу Шарташа появилось новое здание Свято-Елисаветинской обители, где будут ухаживать за неизлечимо больными людьми; несколько раз в Москву экстренно госпитализировали детей в критическом состоянии; в Алапаевске открыли и освятили храм Александра Невского, а в начале года в Россию была возвращена коллекция предметов великой княгини Ольги Александровны.
Отметим, что за 29 лет размер благотворительной деятельности составил более 296 млрд рублей — и это только то, что возможно оценить. В этом году меценаты выделили на благотворительность рекордные 22,8 млрд рублей.