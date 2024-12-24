Орион, Нина и Луна стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

В Татарстане с начала этого года родилось около 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателя десятилетней давности. На это обратил внимание Раис РТ Рустам Минниханов. «Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал, какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но, честно говоря, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», — сказал он.