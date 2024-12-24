Почему кредиты на покупку квартир могут потерять былую популярность уже в 2025 году

Несмотря на то, что ключевую ставку не стали поднимать в конце года, ситуация на ипотечном рынке далека от оптимальной. Рыночные ставки, то есть без какой-либо субсидии от государства, составляют от 25% до 30%, а из трех «больших» федеральных льготных программ осталась только семейная ипотека.

В уходящем году жилищному кредитованию в современной России исполнилось 27 лет (в 1997 году создали АИЖК, институт развития ипотечного кредитования), и сейчас оно переживает непростые времена. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов вспоминает, как в России появилась массовая ипотека и к чему она пришла за 27 лет своего существования.