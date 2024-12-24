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«Восемь баллов в обед?! Видимо, нет смысла выходить из дома»: пробки в Иркутске днем 24 декабря парализовали движение

Пробки в Иркутске днем 24 декабря достигли восьми баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024 уже достигли восьми баллов. По всей видимости, все вышли за подарками и елками, готовятся к предстоящему празднику. Водители стоят в многокилометровых очередях почти весь день.

Пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024.

— Восемь баллов в обед?! Видимо, нет смысла выходить из дома, — негодуют водители.

Судя по картам, парализовало движение в центральной части города: на улице Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Партизанской, Байкальской и многих других. Не проехать по Трактовой и Иркутному мосту, в ожидании замер и Качугский тракт. Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что студентка забрала доллары у иностранца из-за накопившихся обид.