«Восемь баллов в обед?! Видимо, нет смысла выходить из дома»: пробки в Иркутске днем 24 декабря парализовали движение

Пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024 уже достигли восьми баллов. По всей видимости, все вышли за подарками и елками, готовятся к предстоящему празднику. Водители стоят в многокилометровых очередях почти весь день.
Пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024.
— Восемь баллов в обед?! Видимо, нет смысла выходить из дома, — негодуют водители.
Судя по картам, парализовало движение в центральной части города: на улице Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Партизанской, Байкальской и многих других. Не проехать по Трактовой и Иркутному мосту, в ожидании замер и Качугский тракт. Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что студентка забрала доллары у иностранца из-за накопившихся обид.