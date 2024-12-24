«Восемь баллов в обед?! Видимо, нет смысла выходить из дома»: пробки в Иркутске днем 24 декабря парализовали движение

Судя по картам, парализовало движение в центральной части города: на улице Дзержинского, Ленина, Карла Маркса, Партизанской, Байкальской и многих других. Не проехать по Трактовой и Иркутному мосту, в ожидании замер и Качугский тракт. Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске днем 24 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.