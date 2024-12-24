Более 14 километров береговой линии в Крыму очистили от мазута

Об этом сообщили в МЧС России.
В министерстве уточнили, что за прошедшие сутки очистили 4 километра. Собрано и вывезено более 109 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки 49 и более 3 тонн мазута.
Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на Кубани и в Крыму занимаются более 9,5 тысячи человек и 437 единиц техники.
Ранее первый зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук считает, что одной из причин крушения двух нефтетанкеров в Черном море может быть плохой ремонт.
Напомним, 30 волонтеров отправились из Севастополя в Анапу: активисты будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута.
Два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском пролива 15 декабря. 20 декабря стало известно, что 11 моряков выписали из больницы Анапы.